"Динамо" разгромило тульский "Арсенал" и приблизилось к "Зениту"
Фото: инстаграм "Динамо"\Автор неизвестен
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде разгромило тульский "Арсенал" со счетом 4:1.
Победу "бело-голубым" принесли голы Федора Смолова, Арсена Захаряна, Данила Фомина и Константина Тюкавина. В составе тульского клуба отличился Эванс Кангва.
"Динамо", набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет два очка. "Арсенал" с 20 очками остался 12-й позиции.
"Арсенал" Тула - "Динамо" Москва - 1:4 (1:1)
Голы: Смолов, 14 - 0:1, Кангва, 30 - 1:1, Захарян, 47 - 1:2, Фомин, 75 - 1:3, Тюкавин, 90+4 - 1:4.
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