"Динамо" разгромило "Ворсклу"

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"Динамо" разгромило "Ворсклу"

В рамках 24-го тура чемпионата Украины "Динамо" разобралось с "Ворсклой".

"Динамо" - "Ворскла" 4:0

Голы: Беседин, 4 - 1:0, Бурда, 59 - 2:0, Цыганков (пен), 63 - 3:0, Хлебас, 88 - 4:0

"Динамо": Бойко, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кендзера, Гармаш (Алибеков, 72), Ротань, Вербич, Цыганков, Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин (Хлебас, 78)

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков, Даллку, Сапай, Гиоргадзе, Кобахидзе (Ребенок, 60), Васин, Кадимян, Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69)

Предупреждение: Ротань. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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