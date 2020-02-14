"Динамо" разгромило юрмальский "Спартак" в товарищеском матче

В турецком Белеке состоялся товарищеский матч между московским "Динамо" и юрмальским "Спартаком".

"Бело-голубые" без проблем отгрузили сопернику пять безответных голов - дубль оформил Клинтон Н’Жи, ещё по одному мячу забили Константин Рауш, Кирилл Панченко и Константин Тюкавин.

"Динамо" (Москва, Россия) - "Спартак" (Юрмала, Латвия) - 5:0

Голы: Рауш, 13 - 1:0, Н’Жи, 26 - 2:0, Панченко, 38 - 3:0, Н’Жи, 45 - 4:0, Тюкавин, 83 - 5:0.

"Динамо": Лещук, Плиев, Рыков, Евгеньев, Рауш, Морозов, Юсупов, Каборе, Жоаозиньо, Панченко, Н’Жи.

Удаление: Рыков (17).

Не пропустите: "Сочи" и "Ахмат" сыграли вничью, на товарищеском матче присутствовал Кокорин. | http://soccernews.ru