"Динамо" разрешено регистрировать новых футболистов

РФС снял с "Динамо" запрет на регистрацию новых футболистов, который был наложен на клуб за долги перед полузащитником "Рубина" Янном Мвила, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, что "бело-голубые" арендовали француза у "Рубина" в 2015 году. Футболист тренировался с командой в течение четырех месяцев, а затем покинул клуб. За это "Динамо" должно было выплатить хавбеку вознаграждение, которое было разбито на три платежа. Впрочем Мвила получил только два транша. В итоге он обратился в Палату по разрешению споров РФС.

Стоит отметить, что Мвила не провел за "Динамо" ни одного матча.

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