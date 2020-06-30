"Динамо" разрешили сыграть с "Сочи" основным составом

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"Динамо" разрешили сыграть с "Сочи" основным составом

Московское "Динамо" получило разрешение на проведение гостевого матча 25-го тура РПЛ против "Сочи".

В игре смогут принять участие все футболисты "бело-голубых" с отрицательными тестами на коронавирус.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 был перенесён поединок столичной команды с "Краснодаром", а через несколько дней дерби с ЦСКА уже состоялось.

Матч "Сочи" - "Динамо" состоится в среду, 1 июля, в 20:00 по московскому времени.

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