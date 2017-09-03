"Динамо" - Россия - 0:3 (обзор)

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"Динамо" - Россия - 0:3 (обзор)Сегодня в товарищеском матче сборная России разгромила московское "Динамо". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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