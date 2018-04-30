"Динамо" - "Рубин" - 0:0 (обзор)

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"Динамо" - "Рубин" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 28-го тура РФПЛ, в котором московское "Динамо" дома разошлось миром с казанским "Рубином".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
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