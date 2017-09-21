"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" - 3:2 (обзор)

Теги динамо санкт-петербургзенит санкт-петербург

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" - 3:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/16 финала кубка России, в котором питерское "Динамо" обыграло своих более титулованных земляков из "Зенита".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии
Анатолий Моргуглв

Спорное удаление. Оно подействовало на результат.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов