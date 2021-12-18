"Динамо" сделало предложение о покупке вингера сборной Колумбии и "Боки Хуниорс"

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"Динамо" сделало предложение о покупке вингера сборной Колумбии и "Боки Хуниорс"Фото: инстаграм Вильи/Автор неизвестен

Московское "Динамо" намерено подписать колумбийского вингера "Боки Хуниорс" Себастьяна Вилью, сообщает Infobae.

По информации источника, российский клуб сделал предложение в размере восьми миллионов евро за 25-летнего футболиста сборной Колумбии.

Как сообщает Infobae со ссылкой на TNT Sports, "Бока" ответила на это предложение отказом и намерена получить за вингера не менее 12 миллионов евро..

Нынешний контракт Вильи с аргентинским грандом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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