"Динамо" сделало предложение о покупке вингера сборной Колумбии и "Боки Хуниорс"

Фото: инстаграм Вильи/Автор неизвестен

Московское "Динамо" намерено подписать колумбийского вингера "Боки Хуниорс" Себастьяна Вилью, сообщает Infobae.

По информации источника, российский клуб сделал предложение в размере восьми миллионов евро за 25-летнего футболиста сборной Колумбии.

Как сообщает Infobae со ссылкой на TNT Sports, "Бока" ответила на это предложение отказом и намерена получить за вингера не менее 12 миллионов евро..

Нынешний контракт Вильи с аргентинским грандом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Также не пропустите: "Сельта" уверенно победила "Эспаньол" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru