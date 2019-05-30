"Динамо" сделало предложение по игроку "Рубина"

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"Динамо" сделало предложение по игроку "Рубина"

Московское "Динамо" хочет купить полузащитника "Рубина" Игоря Коновалова, сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" уже сделали предложение о трансфере 22-летнего футболиста. Его размер не уточняется.

Также перспективный хавбек интересен "Зениту" и "Спартаку".

В текущем сезоне Коновалов сыграл за "Рубин" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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