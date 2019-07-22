"Динамо" сделало предложение "Штутгарту" по Донису

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"Динамо" сделало предложение "Штутгарту" по Донису

Московское "Динамо" продолжает работать над трансфером нападающего "Штутгарта" Анастасиоса Дониса.

Как сообщают российские СМИ, "бело-голубые" предложили за 22-летнего футболиста 8,5 миллионов евро. Также в сделку могут быть включены бонусы в размере 2,5 миллионов.

Самому греку "Динамо" готово платить 1,85 миллиона евро в год. Отмечается, что игрок хотел бы более высокую зарплату.

Донис выступает за "Штутгарт" с 2017 года, сыграл 46 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Контракт форварда со "швабами" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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