"Динамо" сделало предложение "Штутгарту" по Донису
Московское "Динамо" продолжает работать над трансфером нападающего "Штутгарта" Анастасиоса Дониса.
Как сообщают российские СМИ, "бело-голубые" предложили за 22-летнего футболиста 8,5 миллионов евро. Также в сделку могут быть включены бонусы в размере 2,5 миллионов.
Самому греку "Динамо" готово платить 1,85 миллиона евро в год. Отмечается, что игрок хотел бы более высокую зарплату.
Донис выступает за "Штутгарт" с 2017 года, сыграл 46 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
Контракт форварда со "швабами" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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