"Динамо" сделало предметное предложение Кокорину

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"Динамо" сделало предметное предложение Кокорину

Московское "Динамо" заинтересовано в подписании нападающего Александра Кокорина, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По информации источника, "бело-голубые" сделали скандальному футболисту предметное предложение, а именно трёхлетний контракт на сумму 10 миллионов евро.

Сам Кокорин дал понять заинтересованным клубам, что примет решение только после разговора с представителями "Зенита".

СМИ также сватают 29-летнего форварда в "Локомотив", "Спартак" и "Сочи", где он выступал с февраля на правах аренды.

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