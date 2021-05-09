"Динамо", "Шахтер" и "Заря" завершили чемпионат победами: все результаты 26-го тура УПЛ

Завершился чемпионат Украины сезона-2020/21.

В последнем туре текущего розыгрыша УПЛ лидеры "Динамо", "Шахтер" и "Заря" одержали победы.

Отметим, что лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, который забил 15 голов. Лучшим ассистентом стал хавбек "Шахтера" Алан Патрик (8 ассистов).

"Колос" - "Динамо" Киев 0:3

Голы: Гармаш, 45 - 0:1, Шапаренко, 57 - 0:2, Миколенко, 64 - 0:3

"Шахтер" - "Ингулец" 1:0

Гол: Тете, 16 - 1:0

"Заря" - "Александрия" 2:1

Голы: Гладкий, 63 - 1:0, Алефиренко, 73 - 2:0, Вантух, 86 - 2:1

"Минай" - "Ворскла" 1:2

"Мариуполь" - "Десна" 4:1

"Львов" - "Олимпик" 1:1

"Днепр-1" - "Рух" 1:1

Турнирное положение: "Динамо" (65), "Шахтер" (54), "Заря" (50), "Колос" (41), "Ворскла" (41), "Десна" (38), "Днепр-1" (30), "Львов" (29), "Александрия" (29), "Рух" (28), "Мариуполь" (26), "Ингулец" (26), "Олимпик" (22), "Минай" (18).

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