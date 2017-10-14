"Динамо" – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)

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"Динамо" – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и "СКА-Хабаровск".

Не пропустите: Удачный дебют Хохлова: Московское "Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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2 Локомотив Москва 12 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Ахмат 13 17
8 Ростов 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
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