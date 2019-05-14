"Динамо", скорее всего, примет "Арсенал" на "ВТБ Арене"

Глава РПЛ Сергей Прядкин сделал заявление касательно возможного проведения матча между "Динамо" и "Арсеналом" на "ВТБ Арене".

"Сегодня мне доложили о состоянии газона на "ВТБ Арене". Поле готово на 90 процентов, сейчас приводят в порядок системы контроля доступа болельщиков на стадион. Рассчитываем на то, что игра состоится на стадионе "Динамо", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Напомним, что поединок запланирован на 26 мая. За два тура до конца чемпионата "Динамо" занимает 12-е место, а "Арсенал" идет шестым и борется за попадание в Лигу Европы.

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