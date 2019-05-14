"Динамо", скорее всего, примет "Арсенал" на "ВТБ Арене"

Теги динамо москваарсенал туласергей прядкин

"Динамо", скорее всего, примет "Арсенал" на "ВТБ Арене"

Глава РПЛ Сергей Прядкин сделал заявление касательно возможного проведения матча между "Динамо" и "Арсеналом" на "ВТБ Арене".

"Сегодня мне доложили о состоянии газона на "ВТБ Арене". Поле готово на 90 процентов, сейчас приводят в порядок системы контроля доступа болельщиков на стадион. Рассчитываем на то, что игра состоится на стадионе "Динамо", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Напомним, что поединок запланирован на 26 мая. За два тура до конца чемпионата "Динамо" занимает 12-е место, а "Арсенал" идет шестым и борется за попадание в Лигу Европы.

Читайте также: Комиссия РПЛ проверит новое поле "Динамо" 16 мая. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов