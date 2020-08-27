"Динамо" собирается подать апелляцию на удаление Скопинцева в матче с "Зенитом"

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"Динамо" собирается подать апелляцию на удаление Скопинцева в матче с "Зенитом"

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков заявил о планах клуба оспорить красную карточку защитника Дмитрия Скопинцева, полученную им во время матча 5-го тура РПЛ против "Зенита".

"Мы в протоколе укажем, что не согласны с этим решением, и оспорим его, а компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение", - рассказал Новиков.

Напомним, что Скопинцева удалили с поля за фол против Эмилиано Ригони после просмотра видеоповтора.

Не пропустите: Экс-арбитр Федотов считает, что судья не должен был удалять игрока "Динамо" Скопинцева в матче с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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