"Динамо" собирается подать апелляцию на удаление Скопинцева в матче с "Зенитом"

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков заявил о планах клуба оспорить красную карточку защитника Дмитрия Скопинцева, полученную им во время матча 5-го тура РПЛ против "Зенита".

"Мы в протоколе укажем, что не согласны с этим решением, и оспорим его, а компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение", - рассказал Новиков.

Напомним, что Скопинцева удалили с поля за фол против Эмилиано Ригони после просмотра видеоповтора.

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