"Динамо" согласовало контракт с бывшим футболистом "Вест Хэма"

1 Теги динамо москвавест хэм юнайтедфабиан бальбуэна

"Динамо" согласовало контракт с бывшим футболистом "Вест Хэма"Фото: инстаграм Бальбуена/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Экрем Конур, экс-игрок "Вест Хэма" Фабиан Бальбуэна подпишет контракт с московским "Динамо".

По информации источника, москвичи согласовали детали контракт с парагвайским защитником и в самое ближайшее время объявят о подписании футболиста.

29-летний защитник отыграл в "Вест Хэме" три сезона. Этим летом он стал свободным агентом по истечении срока контракта с лондонским клубом.

В прошедшем сезоне Бальбуэна сыграл в 14 матчах АПЛ, в которых забил один гол.

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Комментарии

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