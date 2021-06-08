"Динамо" согласовало трансфер хавбека "Милана"

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"Динамо" согласовало трансфер хавбека "Милана"

Фото: инстаграм Диего Лаксальта/Автор неизвестен

Уругвайский полузащитник "Милана" Диего Лаксальт перейдет в московское "Динамо", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб договорился о переходе хавбека в летнее трансферное окно. Условия сделки не разглашаются.

В минувшем сезоне 28-летний Лаксальт выступал на правах аренды за "Селтик". В составе шотландского клба он провел 26 матчей и забил один гол.

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