"Динамо" согласовало трансфер хавбека "Милана"
Фото: инстаграм Диего Лаксальта/Автор неизвестен
Уругвайский полузащитник "Милана" Диего Лаксальт перейдет в московское "Динамо", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, российский клуб договорился о переходе хавбека в летнее трансферное окно. Условия сделки не разглашаются.
В минувшем сезоне 28-летний Лаксальт выступал на правах аренды за "Селтик". В составе шотландского клба он провел 26 матчей и забил один гол.
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