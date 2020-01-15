"Динамо" согласовало трансфер одного из лучших бомбардиров РПЛ

Московское "Динамо" договорилось по трансферу нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, форвард подпишет контракт с "бело-голубыми" в ближайшее время. Детали трансфера не разглашаются. Также футболист входит в сферу интересов казанского "Рубина" и не полетел на сбор "Крыльев" в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев забил 10 голов в чемпионате России и занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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