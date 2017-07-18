"Динамо" – "Спартак" - 2:2 (обзор)

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"Динамо" – "Спартак" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком".

Не пропустите: Невероятная развязка в Химках: "Динамо" вырывает ничью в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru

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3 Краснодар 1 3
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5 Ахмат 1 3
6 Локомотив Москва 1 3
7 Спартак Москва 1 1
8 Ростов 1 1
9 Динамо Москва 1 1
10 Урал 1 1
11 Рубин 1 0
12 Анжи 1 0
13 Амкар 1 0
14 Арсенал Тула 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
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