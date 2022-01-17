"Динамо" сыграет с командой вооружённых сил Катара

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"Динамо" сыграет с командой вооружённых сил Катара

Фото твиттер "Динамо"

Московское "Динамо" назвало первого соперника по товарищеским матчам на зимнем сборе.

Подопечные Сандро Шварца сыграют с командой вооружённых сил Катара.

Пресс-служба "бело-голубых" уточнила, что встреча состоится в четверг, 20 января, в 17:00 по московскому времени.

"Динамо" набрало 36 очков в 18 турах РПЛ и занимает второе место в таблице лиги.

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