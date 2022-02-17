"Динамо" сыграло вничью с "Аланией" в товарищеском матче

Фото твиттер "Динамо"

На сборе в Турции московское "Динамо" провело контрольную встречу с "Аланией".

Матч проходил в закрытом режиме и завершился ничьей со счётом 2:2.

"Алания" - "Динамо" - 2:2

Голы: Макаров, 7 (1:0); Хадарцев, 75 (1:1); Сазонов, 82 (2:1); Григорьев, 87 (2:2).

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