"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" и другие результаты 5-го тура УПЛ
Представляем результаты матчей 5-го тура УПЛ.
"Динамо" - "Олимпик" 1:1
Голы: Политыло, 52 - 0:1, Цыганков, 62 - 1:1
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири, Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.
"Олимпик": Бетим, Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк, Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло, Матар (Захеди, 90+5).
"Александрия" - "Десна" 0:3
Голы: Д. Фаворов (пен), 50 - 0:1, Кузик, 69 - 0:2, Филиппов, 90 - 0:3
"Александрия": Панькив, Лучкевич (Стецьков, 78), Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Протасов (Бухал, 52), Банада, Гречишкин, Третьяков, Ситало, Безбородько (Шастал, 56)
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Богданов (Домбровский, 80), Калитвинцев (Конопля, 89), А. Фаворов, Кузик, Дегтярев (Филиппов, 68)
"Колос" - "Ворскла" 0:3
Голы: Пердута, 4 - 0:1, Пердута, 54 - 0:2, Коломоец, 73 - 0:3
"Колос": Яшков, Зозуля, Максименко, Рябов, Черноморец, Милько, Задоя (Д. Костышин, 46), Морозко (Демченко, 67), Смирный, Волков, Нехтий (Лысенко, 46).
"Ворскла": Ткаченко, Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Кане, Петрович, Габелок, Пердута (Козыренко, 89), Луизао, Артур (Ребенок, 74), Коломоец (Хебай, 82).
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|2
|Десна Чернигов
|5
|10
|3
|Заря Луганск
|4
|7
|4
|Ворскла
|5
|7
|5
|Динамо Киев
|4
|7
|6
|Колос Ковалёвка
|5
|7
|7
|Александрия
|5
|6
|8
|Dnipro-1
|4
|5
|9
|Мариуполь
|3
|4
|10
|Карпаты Львов
|4
|4
|11
|Львов
|4
|3
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1