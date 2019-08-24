"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" и другие результаты 5-го тура УПЛ

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"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" и другие результаты 5-го тура УПЛ

Представляем результаты матчей 5-го тура УПЛ.

"Динамо" - "Олимпик" 1:1

Голы: Политыло, 52 - 0:1, Цыганков, 62 - 1:1

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири, Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.

"Олимпик": Бетим, Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк, Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло, Матар (Захеди, 90+5).


"Александрия" - "Десна" 0:3

Голы: Д. Фаворов (пен), 50 - 0:1, Кузик, 69 - 0:2, Филиппов, 90 - 0:3

"Александрия": Панькив, Лучкевич (Стецьков, 78), Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Протасов (Бухал, 52), Банада, Гречишкин, Третьяков, Ситало, Безбородько (Шастал, 56)

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Богданов (Домбровский, 80), Калитвинцев (Конопля, 89), А. Фаворов, Кузик, Дегтярев (Филиппов, 68)


"Колос" - "Ворскла" 0:3

Голы: Пердута, 4 - 0:1, Пердута, 54 - 0:2, Коломоец, 73 - 0:3

"Колос": Яшков, Зозуля, Максименко, Рябов, Черноморец, Милько, Задоя (Д. Костышин, 46), Морозко (Демченко, 67), Смирный, Волков, Нехтий (Лысенко, 46).

"Ворскла": Ткаченко, Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Кане, Петрович, Габелок, Пердута (Козыренко, 89), Луизао, Артур (Ребенок, 74), Коломоец (Хебай, 82).

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2 Десна Чернигов Десна Чернигов 5 10
3 Заря Луганск Заря Луганск 4 7
4 Ворскла Ворскла 5 7
5 Динамо Киев Динамо Киев 4 7
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 5 7
7 Александрия Александрия 5 6
8 Dnipro-1 Dnipro-1 4 5
9 Мариуполь Мариуполь 3 4
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 4 4
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12 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 5 1
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