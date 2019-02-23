"Динамо" сыграло вничью с "Рубином" в товарищеском матче
В рамках подготовки к весенней части сезона московское "Динамо" провело контрольный матч с казанским "Рубином".
Обе команды в течение игры выходили вперёд, но в итоге сильнейшего им выявить не удалось.
"Динамо" (Москва, Россия) – "Рубин" (Казань, Россия) - 2:2
Голы: Бухаров, 12 - 0:1, Луценко, 25 - 1:1, Жоаозиньо, 85 - 2:1, Сагитов, 87 - 2:2.
"Динамо": Шунин, Морозов, Тетте, Юсупов, Марков, Черных, Жоаозиньо, Евгеньев, Козлов, Шунич, Луценко.
"Рубин": Бабурин, Абдуллин (Степанов, 62), Микушин, Камболов (Пантелеев, 68), Гранат, Устинов, Могилевец, Башкиров, Подберезкин (Коновалов, 68), Байрамян (Полоз, 46), Бухаров (Сагитов, 62).
Не пропустите: СМИ: Абрамович мог интересоваться приобретением "Рубина". | http://soccernews.ru
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