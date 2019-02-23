"Динамо" сыграло вничью с "Рубином" в товарищеском матче

В рамках подготовки к весенней части сезона московское "Динамо" провело контрольный матч с казанским "Рубином".

Обе команды в течение игры выходили вперёд, но в итоге сильнейшего им выявить не удалось.

"Динамо" (Москва, Россия) – "Рубин" (Казань, Россия) - 2:2

Голы: Бухаров, 12 - 0:1, Луценко, 25 - 1:1, Жоаозиньо, 85 - 2:1, Сагитов, 87 - 2:2.

"Динамо": Шунин, Морозов, Тетте, Юсупов, Марков, Черных, Жоаозиньо, Евгеньев, Козлов, Шунич, Луценко.

"Рубин": Бабурин, Абдуллин (Степанов, 62), Микушин, Камболов (Пантелеев, 68), Гранат, Устинов, Могилевец, Башкиров, Подберезкин (Коновалов, 68), Байрамян (Полоз, 46), Бухаров (Сагитов, 62).

Не пропустите: СМИ: Абрамович мог интересоваться приобретением "Рубина". | http://soccernews.ru