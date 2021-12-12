"Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" в центральном матче тура РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в центральном матче последнего (18-го) тура РПЛ в 2021 году.

"Динамо" - "Зенит" - 1:1

Голы: Клаудиньо, 34 - 0:1, Скопинцев, 72 - 1:1.

"Динамо" - Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян, Грулев, Макаров, Тюкавин (Игбоун, 85).

"Зенит" - Кержаков, Караваев, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин, 87), Барриос, Вендел (Оздоев, 46), Мостовой, Малком (Ерохин, 46), Клаудиньо.

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