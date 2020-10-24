"Динамо" теряет Н’Жи

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"Динамо" теряет Н’Жи

Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н’Жи выбыл из строя из-за травмы.

27-летний камерунец получил повреждение в ходе матча 12-го тура РПЛ против "Сочи".

Сроки восстановления форварда "бело-голубых" станут известны позднее после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Н'Жи сыграл за "Динамо" 12 матчей и забил 2 гола.

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