"Динамо" теряет Н’Жи
Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н’Жи выбыл из строя из-за травмы.
27-летний камерунец получил повреждение в ходе матча 12-го тура РПЛ против "Сочи".
Сроки восстановления форварда "бело-голубых" станут известны позднее после прохождения медобследования.
В текущем сезоне Н'Жи сыграл за "Динамо" 12 матчей и забил 2 гола.
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