"Динамо" теряет Панченко

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение мениска. Сроки восстановления игрока составят около месяца. Эту травму форвард получил в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1).

В этом сезоне 27-летний Панченко провел 10 матчей и забил 4 гола.

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