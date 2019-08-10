"Динамо" теряет Шунина

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"Динамо" теряет Шунина

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин получил травму во время матча пятого тура РПЛ против "Зенита".

У 32-летнего стража ворот возникли проблемы с ногой и он был вынужден попросить замену.

На 13-й минуте встречи вместо Шунина на поле вышел Игорь Лещук, для которого эта игра стала дебютной в Премьер-лиге.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления "первого номера" столичной команды будут определены по итогам медобследования.

В этом сезоне Шунин сыграл за "бело-голубых" 5 матчей и пропустил всего 2 гола.

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