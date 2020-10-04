"Динамо" теряет Сильвестра Игбуна

Нигерийский нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футболист получил перелом двух ребер. Форвард травмировался на тренировке несколько дней назад. На второй день Игбун смог самостоятельно передвигаться.

30-летний Игбун выступает за "Динамо" с 2019 года. Всего он провел за "бело-голубых" 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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