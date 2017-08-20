"Динамо" уходит от поражения в игре с "Уфой"

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"Динамо" уходит от поражения в игре с "Уфой"В матче 7 тура Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле разошлось миром с "Уфой", уйдя от поражения лишь за три минуты до окончания основного времени поединка.

"Динамо" - "Уфа" - 1:1

Голы: Ванек, 45 - 0:1, Зотов, 87 - 1:1.

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов, Соу, Ташаев, Зотов, Ионов (Луценко, 72), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 57).

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Аликин, Живоглядов, Йокич, Ванек (Обляков, 46), Пауревич (Сысуев, 90+3), Засеев, Игбун, Фатаи (Абдулавов, 90+1).

Напомним, ранее "Зенит" обыграл "Амкар". | soccernews.ru

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