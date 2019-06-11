"Динамо" улетело на первый сбор в Вену

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"Динамо" улетело на первый сбор в Вену

Московское "Динамо" сегодня, 11 июня, отправилось на сбор в Австрию. Первый предсезонный сбор команды продлится до 22 июня.

В Вену вылетело 18 игроков сине-голубых: вратари Лещук и Сангаре, полевые игроки Рыков, Кардозу, Панченко, Марков, Рауш, Самба Соу, Юсупов, Тетте, Козлов, Луценко, Жоаозиньо, Морозов, Плиев, Терехов, Евгеньев, Грулев.

Остальные футболисты находятся в расположении сборных.

Второй сбор "Динамо" пройдет с 25 июня по 6 июля.

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