"Динамо" упустило победу над датским клубом в товарищеском матче (видеообзор)
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Московское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с датским "Веннсюсселем" со счетом 2:2.
В составе российского клуба дублем отметился Константин Тюкавин.
"Динамо" (Москва, Россия) – "Веннсюссель" (Дания) – 2:2 (2:1)
Голы "Динамо": Тюкавин, 19 - 1:0, Тюкавин, 29 - 2:0
"Динамо": Шунин, Кутицкий, Евгеньев, Ордец, Осокин, Сазонов, Грулев, Сулаквелидзе, Шиманьски, Н’Жи, Тюкавин.
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