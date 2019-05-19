"Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей

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"Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей

В предпоследнем туре РПЛ московское "Динамо" сыграло вничью с "Енисеем".

"Динамо" осталось на 12-м месте, но клуб опережает ближайшего преследователя на 4 очка и таким образом, обезопасил себя от попадания в зону стыковых матчей. "Енисей" с 20 очками идет на 15-й позиции.

"Енисей" - "Динамо" 2:2

Голы: Жоаозиньо (пен), 35 - 0:1, Кутьин (пен), 40 - 1:1, Юсупов, 83 - 1:2, Кутьин, 87 - 2:2

"Енисей": Юрченко, Данченко, Ятченко, Грицаенко, Огуде (Комков, 35), Сарр, Торбинский, Комолов (Рожков, 81), Семакин, Кутьин, Соболев (Хубулов, 57).

"Динамо": Шунин, Шуньич, Евгеньев, Козлов, Морозов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо, Тетте, Юсупов, Луценко (Грулев, 74), Панченко (Марков, 68).

Предупреждения: Шуньич (55), Данченко (64).  

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