"Динамо" упустило победу над "Краснодаром"

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"Динамо" упустило победу над "Краснодаром"

В матче 23-го тура чемпионата России "Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет на 77-й минуте открыл Евгений Марков, но в концовке встречи равновесие восстановил Вандерсон.

"Краснодар" остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка. "Динамо" по-прежнему занимает 13-ю позицию, имея в активе 25 очков.

"Динамо" – "Краснодар" - 1:1 (0:0)
Голы: Марков, 77 - 1:0, Вандерсон, 87 - 1:1

"Динамо": Шунин, Шуньич, Морозов (Хольмен, 79), Евгеньев, Козлов, Юсупов, Соу, Жоаозиньо, Черных (Грулев, 60), Марков, Луценко.

"Краснодар": Сафонов, Скопинцев (Рамирес, 76), Мартынович, Спайич, Классон, Перейра, Вандерсон, Каборе (Уткин, 66), Сулейманов (Игнатьев, 46), Газинский, Стоцкий.

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