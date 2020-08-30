"Динамо" упустило победу над "Уфой"

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфа" и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Клинтон Н'Жи, но во второй половине равновесие восстановил Тимур Жамалетдинов.

"Динамо" осталось на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, "Уфа" поднялась на 11-ю позицию.

"Уфа" Уфа - "Динамо" Москва - 1:1 (0:1)

Голы: Н`Жи, 43 - 0:1, Жамалетдинов, 59 - 1:1

"Уфа": Беленов, Никитин, Неделчару, Аликин, Данченко (Тилль, 62), Безденежных, Алиев, Фольмер (Вомбергар, 62), Емельянов (Сухов, 46), Жамалетдинов, Кротов (Голубев, 36).

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин (Каборе, 70), Шиманьски (Плиев, 70), Шуньич, Н`Жи, Комличенко (Игбоун, 46).

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