"Динамо", "Урал" и тульский "Арсенал" одержали победы в товарищеских матчах
Представляем результаты товарищеских игр с участием клубов РПЛ.
"Урал" - "Арарат" Армения 2:0
Голы "Урала": Бикфалви, 44 - 1:0, Магомадов (пен), 49 - 2:0
"Урал": Помазун (Алексеев, 80), Рыков (Адамов, 46), Герасимов (Кузьмичев, 46), Кулаков (Емельянов, 46), Егорычев (Евсеев, 46), Йовичич (Подберезкин, 46), Калинин (Максименко, 46), Мишкич (Магомадов, 46), Бикфалви (Гаджимурадов, 46), Панюков (Аугустыняк, 46), Ибрахимай (Погребняк, 46).
"Динамо" Москва - "Слован Братислава" Словакия 4:2
Голы "Динамо": Грулев, 21 - 1:1, Липовой, 32 - 2:1, Захарян, 47 - 3:1, Тюкавин, 88 - 4:2.
"Динамо": Шунин, Кутицкий (Москвичев, 59), Евгеньев (Нойштедтер, 59), Плиев (Ордец, 59), Слепов (Варела, 59), Каборе (Моро, 59), Фомин (Школик, 59), Липовой (Карапузов, 59), Терехов (Лесовой, 59), Захарян (Шиманьски, 59), Грулев (Тюкавин, 59).
"Арсенал" Тула - "Силекс" Северная Македония 4:1
Голы "Арсенала": Эванс Кангва, 14 - 1:0, Бурлак, 30 - 2:0, Громыко, 60 - 3:1, Ломовицкий, 73 - 4:1.
"Арсенал": Шамов (Нигматуллин, 30, Левашов, 61), Довбня, Ковалев (Бауэр, 61), Бурлак (Григалава, 61), Сокол (Рассказов, 61), Кингс Кангва (Чаушич, 61), Коновалов (Костадинов, 61), Громыко (Пантелеев, 61), Хлусевич (Ломовицкий, 61), Эванс Кангва (Ткачев, 61), Панченко (Луценко, 61).
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