"Динамо" ушло от поражения в матче с "Анжи"

В рамках 22-го тура чемпионата России "Анжи" на своём поле сыграл вничью с московским "Динамо" со счётом 1:1.

На 16-й минуте махачкалинцы вышли вперёд благодаря голу Андреса Понсе, однако "бело-голубые" сумели отыграться усилиями Тони Шуньича, который отличился на 73-й минуте.

"Анжи" – "Динамо" - 1:1

Голы: Понсе, 16 - 1:0, Шуньич, 73 - 1:1.

"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Кулик, Ондуа, Кацаев (Маркелов, 66), Понсе (Долгов, 87), Ахъядов, Иванченко (Закиров, 57).

"Динамо": Шунин, Евгеньев, Морозов (Рауш, 54), Шуньич, Козлов, Тетте, Жоаозиньо (Грулев, 46), Юсупов, Мигел Кардозу (Липовой, 63), Луценко, Панченко.

Удаление: Тетте (90).

Благодаря этому результату "Динамо" догнало идущие на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ "Крылья Советов", а "Анжи" остался на 14-й строчке.

Не пропустите: Матерацци назвал главный российский клуб. | http://soccernews.ru