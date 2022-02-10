"Динамо" уступило грузинской команде в товарищеском матче

Фото твиттер "Динамо"

В дерби двух "Динамо" команда из Тбилиси оказалась сильнее коллектива из Москвы.

На турецком сборе "бело-голубые" потерпели поражение со счётом 0:1.

"Динамо" (Москва, Россия) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 0:1

Гол: Камара, 20.

"Динамо" М: Шунин, Плиев, Бальбуэна, Лаксальт, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Галкин, Мазурин, Макаров (Жуковский, 63), Гладышев.

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