"Динамо" уступило "Тосно"

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"Динамо" уступило "Тосно"В матче 15-го тура Премьер-Лиги московское "Динамо" а своем поле минимально уступило "Тосно".

"Динамо" - "Тосно" - 0:1

Гол: Галиулин, 9 - 0:1.

Нереализованный пенальти: Ташаев, 60.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен (Бечирай, 73), Морозов, Темников (Катрич, 46), Сапета, Зотов (Погребняк, 66), Соснин, Ташаев, Луценко.

"Тосно": Юрченко, Шахов, Буйволов, Сухарев, Чернов, Галиулин (Роша, 55), Казаев (Трошечкин, 46), Карницкий, Мирзов, Марков (Мелкадзе, 80), Заболотный.

Напомним, ранее "Амкар" и "Урал" поделили очки. | soccernews.ru

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