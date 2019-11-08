"Динамо" утвердило Новикова в должности главного тренера

Теги динамо москвакирилл новиков

"Динамо" утвердило Новикова в должности главного тренера

"Динамо" подписало контракт до лета 2020 года с исполняющим обязанности главного тренера Кириллом Новиковым, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, Новиков утвержден в должности полноценного наставника московского клуба.

38-летний Новиков возглавил "Динамо" в начале октября, сменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Под его руководством бело-голубые провели три матча в чемпионате России: с "Краснодаром" (1:1), ЦСКА (1:0) и "Ахматом" (1:1).

После 15 туров "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая зону вылета на одно очко.

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