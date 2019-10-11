"Динамо" утвердило отставку Хохлова и Орещука

Сегодня, 11 октября, состоялось заседание совета директоров московского "Динамо".

В ходе собрания члены правления клуба утвердили отставку тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым, а также спортивного директора Романа Орещука.

Кроме того, было принято решение создать новый орган - консультативный совет "Динамо". В его состав вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур, поддерживающие московский клуб, а также ветераны "бело-голубых".

По итогам 12 туров столичная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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