"Динамо" уверенно обыграло "Спартак" в товарищеском матче

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в товарищеском матче. Об этом рассказал в инстаграме главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

В составе "Динамо" два гола забил Клинтон Нжи, по голу забили Кирилл Панченко и Сергей Паршивлюк.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня. 20 июня тульский "Арсенал" встретится с "Динамо".

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