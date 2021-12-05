"Динамо" уверенно обыграло "Уфу" и приблизилось к "Зениту"
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле обыграло "Уфу" со счетом 2:0.
Победу "бело-голубым" принесли голы Дениса Макарова и Арсена Захаряна. Стоит отметить, что гости еще в первом тайме остались вдевятером из-за удалений Вячеслава Кротова и Эгаша Касинтуры.
"Динамо", набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и на два очка отстает от лидирующего "Зенита". "Уфа" с 16 очками осталась в зоне вылета на 15-й позиции.
"Динамо" – "Уфа" - 2:0 (1:0)
Голы: Макаров, 29 - 1:0, Захарян, 86 - 2:0
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Кутицкий (Плиев, 89), Фомин, Моро, Шиманьски (Тюкавин, 7), Грулев (Гладышев, 89), Макаров (Игбоун, 87), Захарян.
"Уфа": Беленов, Никитин (Плиев, 46), Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич (Милетич, 73), Мрзляк (Алиев, 46), Камилов (Голубев, 65), Фищенко, Касинтура, Кротов, Агаларов (Саплинов, 46).
Удаления: Кротов (6), Касинтура (36).
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