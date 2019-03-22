"Динамо" уволило гендиректора Федорова

Сегодня, 22 марта, на заседании было принято решение о том, что "Динамо" уволит генерального директора Сергея Федорова.

На замену Федорову временно назначен Андрей Милькин, который является гендиректором управляющей компании "Новогорск-Динамо".

Федоров был гендиректором "Динамо" с весны 2018 года.

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