"Динамо" уволило гендиректора Федорова

Теги динамо москва

"Динамо" уволило гендиректора Федорова

Сегодня, 22 марта, на заседании было принято решение о том, что "Динамо" уволит генерального директора Сергея Федорова.

На замену Федорову временно назначен Андрей Милькин, который является гендиректором управляющей компании "Новогорск-Динамо".

Федоров был гендиректором "Динамо" с весны 2018 года.

А еще: ПСЖ пытается переманить хавбека "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл опроверг слухи о напряжённых отношениях с Роналду

Бэйл опроверг слухи о напряжённых отношениях с Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов