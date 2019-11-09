"Динамо" в гостях минимально победило "Рубин"

Теги динамо москварубин

"Динамо" в гостях минимально победило "Рубин"

В рамках 16-го тура РПЛ московское "Динамо" на выезде одолело казанский "Рубин".

"Бело-голубые" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Себастьяна Шиманьски.

"Рубин" – "Динамо" - 0:1

Гол: Шиманьски, 23 - 0:1.

"Рубин": Дюпин, Уремович, Плиев, Поярков, Сорокин, Могилевец, Подберезкин (Микелтадзе, 84), Ташаев (Кварацхелия, 58), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

"Динамо": Шунин, Рауш (Паршивлюк, 82), Ордец, Плиев, Морозов, Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Рыков, Филипп (Шейдаев, 73), Н`Жи (Евгеньев, 69).

Удаления: Зуев (45), Ордец (66).

Не пропустите: "Ахмат" и "Урал" не выявили победителя в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" вышел на второе место АПЛ, обыграв "Кристал Пэлас"

"Челси" вышел на второе место АПЛ, обыграв "Кристал Пэлас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
7 Урал Урал 16 19
8 Оренбург Оренбург 15 18
9 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
10 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Уфа Уфа 15 17
13 Рубин Рубин 16 17
14 Ахмат Ахмат 16 15
15 Тамбов Тамбов 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов