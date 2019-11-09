"Динамо" в гостях минимально победило "Рубин"
В рамках 16-го тура РПЛ московское "Динамо" на выезде одолело казанский "Рубин".
"Бело-голубые" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Себастьяна Шиманьски.
"Рубин" – "Динамо" - 0:1
Гол: Шиманьски, 23 - 0:1.
"Рубин": Дюпин, Уремович, Плиев, Поярков, Сорокин, Могилевец, Подберезкин (Микелтадзе, 84), Ташаев (Кварацхелия, 58), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
"Динамо": Шунин, Рауш (Паршивлюк, 82), Ордец, Плиев, Морозов, Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Рыков, Филипп (Шейдаев, 73), Н`Жи (Евгеньев, 69).
Удаления: Зуев (45), Ордец (66).
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