"Динамо" в контрольном матче на сборе в Турции обыграл "Вентспилс".

В составе победителей голами отметились Кирилл Панченко и Заурбек Плиев.

Сегодня "Динамо" проведет еще один матч с узбекистанским "Металлургом". Начало - в 17:00 мск.

"Динамо" - "Вентспилс" - 2:1 (0:1)

Голы: Сахневич, 27 (0:1). Панченко, 63 (1:1). Плиев, 89 (2:1).

"Динамо": Лещук, Морозов, Плиев, Евгеньев, Рауш, Кардозу (Зорин, 66), Жоаузинью (Нжи, 60), Соснин (Хильемарк, 66), Каборе (Денисов, 75), Игбун (Карапузов, 60), Панченко (Школик, 75).

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