"Динамо" в контрольном матче "перестреляло" "Ахмат"

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"Динамо" в контрольном матче "перестреляло" "Ахмат"Сегодня в контрольном матче московское "Динамо" одержало победу над грозненским "Ахматом".

"Динамо" - "Ахмат" - 3:2

Голы: ?, 36 - 1:0, ?, 52 - 2:0, ?, 57 - 3:0, ?, 68 - 3:1, ?, 82 - 3:2.

Напомним, "Локомотив" и "Ницца" назвали свои составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. | soccernews.ru

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