"Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов" в чемпионате Украины

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:0. Победу киевлянами принесли голы Шапаренко, Цыганкова, Беседина и Попова. Стоит отметить, что динамовцы с 35 минуты играли вдесятером из-за удаления Сидорчука.

"Динамо" занимает второе место в украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 10 очков. В 14-м туре киевляне и "горняки" сыграют между собой.

"Динамо" - "Львов" - 4:0 (2:0)

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83), Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77), Соль (Вербич, 46)

Удаление: Сидорчук, 35

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