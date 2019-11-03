"Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов" в чемпионате Украины
В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:0. Победу киевлянами принесли голы Шапаренко, Цыганкова, Беседина и Попова. Стоит отметить, что динамовцы с 35 минуты играли вдесятером из-за удаления Сидорчука.
"Динамо" занимает второе место в украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 10 очков. В 14-м туре киевляне и "горняки" сыграют между собой.
"Динамо" - "Львов" - 4:0 (2:0)
Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1
"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83), Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77), Соль (Вербич, 46)
Удаление: Сидорчук, 35
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|37
|2
|Динамо Киев
|13
|27
|3
|Десна Чернигов
|13
|26
|4
|Заря Луганск
|13
|25
|5
|Александрия
|13
|23
|6
|Мариуполь
|13
|16
|7
|Колос Ковалёвка
|12
|14
|8
|Dnipro-1
|13
|11
|9
|Олимпик Донецк
|12
|11
|10
|Карпаты Львов
|13
|10
|11
|Ворскла
|13
|8
|12
|Львов
|13
|8