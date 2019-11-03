"Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов" в чемпионате Украины

Теги динамо киевльвов

"Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов" в чемпионате Украины

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:0. Победу киевлянами принесли голы Шапаренко, Цыганкова, Беседина и Попова. Стоит отметить, что динамовцы с 35 минуты играли вдесятером из-за удаления Сидорчука.

"Динамо" занимает второе место в украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 10 очков. В 14-м туре киевляне и "горняки" сыграют между собой.

"Динамо" - "Львов" - 4:0 (2:0)
Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83), Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77), Соль (Вербич, 46)

Удаление: Сидорчук, 35

Не пропустите: "Шахтёр" разгромил "Карпаты", "Десна" сильнее "Ворсклы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги

"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 13 37
2 Динамо Киев Динамо Киев 13 27
3 Десна Чернигов Десна Чернигов 13 26
4 Заря Луганск Заря Луганск 13 25
5 Александрия Александрия 13 23
6 Мариуполь Мариуполь 13 16
7 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 12 14
8 Dnipro-1 Dnipro-1 13 11
9 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 12 11
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 13 10
11 Ворскла Ворскла 13 8
12 Львов Львов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов