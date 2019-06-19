"Динамо" в шаге от подписания защитника "Шахтёра"

Защитник "Шахтёра" Иван Ордец продолжит карьеру в России, сообщают украинские СМИ.

26-летний футболист в ближайшее время заключит трёхлетний контракт с московским "Динамо".

"Бело-голубым" центрбек "горняков" достанется бесплатно, поскольку его контракт с клубом истекает 30 июня.

Ордец является воспитанником "Шахтёра", за основную команду дебютировал в 2014 году, в его активе 99 матчей и 4 забитых гола.

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