"Динамо" в скором времени расстанется с Панченко

Хавбек "Динамо" Кирилл Панченко покинет клуб в ближайшие дни. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

У 30-летнего футболиста в скором времени истечет срок контракта с московским клубом.

Также команду покинут защитник Роман Нойштедтер и хавбек Оскар Хильемарк.

В "Динамо" футболист провел четыре года, сыграл 103 матча и забил 37 голов.

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